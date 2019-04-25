Genç Kızılay'dan ‘Çocuk Festivali'

Genç Kızılay Karabük Şubesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Yenice ilçesinde düzenlenen Çocuk Festivali'nde çocuklar doyasıya eğlendi.

Türk Kızılay Karabük Şube Başkanlığı koordinesinde Genç Kızılay Karabük tarafından Çocuk Festivali gerçekleştirildi. Yenice ilçesi Şirinköy İlköğretim ve ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte genç gönüllüler tarafından çocuklarla geleneksel oyunlardan olan ip atlama, çuvalda atlayarak koşu, halat çekme, kaşıkta yumurta taşıma, Sandalye kapmaca, ipte elma yeme ve balon patlatma oyunları oynandı. Bahçeye kurulan istasyonlarda çocuklara Hint Kınasından motifler, yüz boyama, el boyayarak el izi çıkarma gibi etkinliklerde yapılırken, çocuklara ilk yardım eğitimi ile ilgili temel bilgiler de verildi.

Etkinlikte konuşan Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı nezdinde tüm Genç Kızılay mensuplarına teşekkür ederek, “Sizlerle ilerde birlikte yeni faaliyetler gerçekleştireceğiz ve iş birliğimizi daha kurumsal hale getirecek” dedi.

Etkinliğe Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç, Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özdem, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.