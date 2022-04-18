Karabük'te Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nun altında yer alan Genç Ofis'te düzenlenen Gençler 3 Bant Bilardo Bahar Turnuvası sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karabük Halk Eğitim Merkezi ortaklığında düzenlenen turnuvada dereceye giren sporcuların kupa ve madalyaları verildi.

Genç Ofis'te 10 gün süren ve 18 sporcunun katıldığı turnuvada; birinci Bertu Küçükzoroğlu, ikinci Yusuf Karagözoğlu ve üçüncüler Samet Başaran ile Berkay Kartal oldu. Dereceye giren oyuncuların ödüllerini AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Dursun Yeşiloğlu ve Bilardo Eğitmeni Sadık Küçükzoroğlu takdim etti.

Gençlerimiz evde durmamaları gerektiğini belirten AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, “Gençlerimiz vakitlerini telefon ve bilgisayar başında geçirmemeliler. Her gencimizin, sevdiği ve ilgi duyduğu bir alan olmalı. Bu bilardo olabilir. Masa tenisi olabilir. Okçuluk, atıcılık, müzik, resim olabilir” dedi.

Üç bant bilardonun birçok şey barındırdığını vurgulayan Ünal, “Bugün 3 bant bilardo için buradayız. Ben de seviyorum ve oynuyorum. Acemiliği biraz üstünde oynuyorum ama ilgi duyuyorum. Bir şeylere ilgi duymak lazım. İnsanın bir şekilde deşarj olması ve kafasını boşaltması lazım. Bu sporda bilgi var. Beceri var. Matematik var. Sakinlik var. Dinginlik var. Üç bant bilardoda her şey var. Burada olay sadece üç topun birbirine değmesinden ibaret değil. Düşünme var. Matematik hesabı var. Beyninizi çalıştırıyorsunuz. Hem de sosyal hayatın içerisinde olmuş oluyorsunuz. Gençlerimizi kutluyorum. Başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Genç Ofis'te birçok farklı branşla eğitimlerle devam ettiklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, “Halk Eğitim Merkezi üzerinden açtığımız kurslarla Sadık Küçükzoroğlu hocamız ile birlikte bilardo eğitimlerimizi yapmıştık. Bu kurstan yetişen gençlerimizle de bir bahar turnuvası yaptık. 10 gün süren ve 18 sporcunun katıldığı turnuvaya emek veren herkese teşekkür ediyorum. Genç Ofis'te sadece bilardo değil; resim, müzik, satranç, masa tenisi, geleneksel okçuluk gibi birçok branşta faaliyet gösteriyoruz ve gençlerimizi buraya bekliyoruz. Bu tesisleri kazanmamıza vesile olan tüm yetkililerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Karabük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Dursun Yeşiloğlu ise geniş yelpazeli kurslara gün geçtikçe yenilerini eklediklerini vurguladı.