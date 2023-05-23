Gençler A Türkiye Boks Şampiyonası devam ediyor

Karabük'te okul sporları çerçevesinde düzenlenen Gençler A Türkiye Boks Şampiyonası, 46 şehirden 267 sporcunun katılımıyla devam ediyor.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından okul sporları çerçevesinde düzenlenen Gençler A Türkiye Boks Şampiyonası, Karabük'te dün başladı. Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen ve 46 ilden 267 sporcunun katıldığı şampiyona ikinci gününde kıyasıya mücadele ile devam etti.

Şampiyona Perşembe günü kadınlar, Cuma günü de erkekler finali ile sona erecek.