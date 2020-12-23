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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü stadyumun arka tarafına açık spor aletleri yerleştirmeye başladı

Karabük’te vatandaşları spora teşvik etmek amacıyla Dr.

Karabük'te vatandaşları spora teşvik etmek amacıyla Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu Kuzey Kale Arkası Tribünü tarafına açık spor aletleri yerleştirilmeye başlandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından halka açık hale getirilerek yürüyüşe açılan Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'ndan sonra, stadyumun Kuzey Kale Arkası Tribünü tarafına açık alana spor aletleri yerleştiriliyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gençlerin ve vatandaşların spor yapmalarını teşvik edebilmek için bu kararı aldıklarını ve yürüyüş yapan sporseverlerin sonrasında bu aletlerden yararlanabileceklerini belirtti.


“Spor sağlıktır” diyen Güven, hizmetlerinin farklı alanlarda devam edeceğini ifade etti.

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