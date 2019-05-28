Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yatırımları değerlendirildi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapılan değerlendirme toplantısına Vali Fuat Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, şube müdürleri ve teknik personel katıldı.

Karabük'te yürütülen yatırım programını görüşmek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya gelen Vali Gürel, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Keltepe Kayak Eğitim Merkezi başta olmak üzere devam eden yatırımların son durumu, işlemleri süren yatırımlar ve önümüzdeki dönem için ihtiyaçlar göz önüne alınarak talep edilmesi planlanan yatırımlar görüşüldü.