Genel Başkan Değirmenci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a işçi alımı teşekkürü

Biz biliyoruz ki; Ekonomi, istikrarı sever” dedi.

Özçelik - İş Sendikası Karabük Şube Başkanlığı önünde Kardemir işçilerine hitap eden Değirmenci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs öncesi örgütlü bulundukları KARDEMİR'e 600 yeni işçi alınacağı müjdesinden dolayı da teşekkür etti.

Genel Başkan Değirmenci, “Cumhurbaşkanımız, Kardemir'e 600 işçi alınacağının müjdesini, kamuoyuyla paylaştı. Öncelikle verilen bu müjde dolayısıyla, Cumhurbaşkanımıza ve bu konuda da birlikte çalıştığımız Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Fabrikada personel azlığı nedeniyle, yoğun bir mesai içerisindeki üyelerimizden işçi alımıyla ilgili, bir beklenti ve istek vardı. Ayrıca Karabük halkından da, işçi alımı yapılması yönünde, yoğun bir talep vardı. Bu işçi alımı sayesinde, şuanda fabrikada alınteri akıtan üyelerimizin hem bir nebze de olsa yükü azalacak, hem de bölgedeki insanlarımızın evlatları, gençlerimiz iş sahibi olup, evine ekmek götürebilecek. Bu açıdan bakıldığında Cumhurbaşkanımızın müjdesi, bizleri daha da mutlu etmektedir.” dedi.

“İkinci müjdeyi yönetimden bekliyoruz”

Özçelik - İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Kardemir'in nimetlerinden, Karabük insanının daha fazla faydalanması gerektiğine inandıklarını da ifade ederek, “ Cumhurbaşkanımız tarafından verilen bu işçi alımı müjdesinin üzerine, ikinci bir müjdeli haberi de Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar'dan beklediğimizi, ifade etmek istiyorum. Toplu iş sözleşme sürecinde sayın Bayraktar ile birlikte üzerinde kafa yorduğumuz ‘fabrikada çalışan üyelerimizin emekli olmaları halinde çocuklarının üyelerimizin yerine işe başlatılması' konusunda da ikinci bir müjde bekliyoruz. Bu uygulamanın da, 600 işçi alımıyla birlikte hayata geçirilmesini umut ediyoruz. Ayrıca Vagon boşaltmada, Kok seramikte, nakliyat demiryollarında yıllardır çalışan bu taşeron emekçilerinin de, mağduriyetlerinin giderilmesi talebimizi bir kez daha yineliyoruz. Kimse kusura bakmasın; burada Karabük milliyetçiliği yapmayı, kendimde bir hak olarak görüyorum. Çünkü Kardemir'i Kardemir yapan, bu bölgenin insanıdır, emekçisidir. Buraya her zaman sahip çıkan Karabük insanına da, bu kurumun kol kanat germesi gerektiğine inanıyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte, emekli olacak arkadaşlarımızın çocuklarının Kardemir'de işe başlatılması için, çalışmalarımızı ve girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Değirmenci, konuşmasında işçinin beklentisi olan bankalarla olan maaş promosyonu anlaşmasının bitimine 6 aylık bir süre kaldığından yılbaşından itibaren bu konuyla ilgili işverenle görüşmelerimizi sıklaştıracaklarını ve üyeleri memnun edecek banka promosyonunu çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

“Bizim tarafımız, istikrardan, vatan ve milletten yanadır”

Millet olarak, yoğun bir ülke ve çalışma hayatı gündeminden geçerken, kritik bir seçimin de arifesine geldiklerini kaydeden Yunus Değirmenci, “Önümüzde tarihi bir seçim, kritik bir viraj var. Böyle bir ortamda, emekçileri temsil eden bir sivil toplum kuruluşu olmamız, doğruya doğru, yanlışa yanlış dememizin önünde asla engel değildir. Bizim tarafımız, istikrardan, vatan ve milletten yanadır. Biz biliyoruz ki; Ekonomi, istikrarı sever. Biz biliyoruz ki; Milletimiz, huzur ve güven ister. İktidar, geçmişte de pek çok gördüğümüz gibi, koalisyonu kaldıramaz. Bizim tarafımız, istikrardan yanadır. Bizim tarafımız, terörün belini kıranların yanıdır. Bizim yanımız, etkileri bin yıl sürecek denilen 28 Şubat zulmünü bitirenlerin yanıdır. Bizim tarafımız, başörtüsüne bez parçası diyenlerin tarafı değildir. Afrika'da, Balkanlarda, Türki Cumhuriyetlerde, hatta Kudüs'te bizim ne işimiz var diyenlerin aksine, dünyanın neresinde olursa olsun, mağdur ve mazlumun gözünden akan yaşları dindirmek için mücadele edenlerin yanıdır bizim yerimiz. Bizim tarafımız, Müslüman taklidi yaptıklarını itiraf eden bazı kesimlerin değil, ‘Ezan, Kuran, Bayrak, Vatan, Millet' gibi değerlerimiz için, canını dişine takanların yanıdır. Hal böyle iken, istikrarı istemek, en tabi hakkımızdır diye düşünüyorum. Hal böyle iken, macera aramak doğru değildir diyorum”

Şahin: “600 rakamıyla kalmayacak”

AK Parti MKYK üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı aynı zamanda milletvekili adayı olan Cem Şahin ise, Kardemir'de işçi alımının 600'lerde kalmayacağını ve bunun artacağı müjdesini de verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 600 yeni işçi alımını açıklamasından dolayı kendisine teşekkür eden Şahin, “Birkaç gün evvel Cumhurbaşkanımız Kardemir'e 600 işçi alımına ilişkin bir duyuru yaptı. Malumunuz bizde seçim kampanyası yürütüyoruz ve Karabük halkının da bu konuda çok ciddi bir hassasiyet olduğunu tespit etmiştik. 1 Mayıs'tan evvel kendisiyle yapmış olduğumuz görüşmede ben kendisine aktarmıştım. Sağ olsunlar, kendileri de bizi kırmadılar ve 1 Mayıs'ın anlam ve ehemmiyetine binaen kendisi bir gün evvel bu açıklamayı yaptılar. Elbette ki bu burada 600 rakamıyla kalmayacak. Allah'ın izniyle. Hem kardeşim. Sen gerekli çalışmaları yapıyorum. Ben bu arada kıymetli yönetim kurulu başkanımıza ve Kardemir'in kıymetli yöneticilerine Alparslan Bayraktar bey'e de teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda Kardemir 1 milyar dolara yakın yatırım yapma planlıyor. Orta ve uzun vadede bu şu demektir , bu şu manaya gelir. Kardemir'de bizim işçi sayımız artacak demektir. Bu manada da bu inşallah 600 de kalmayacak. Orta ve uzun vadede bu sayının çok artacağını hep beraber göreceğiz. Bu konuda Kardemir'deki kardeşlerimizle bir çalışma yürütüyorlar onun haricinde bizim taşeronda çalışan işçi kardeşlerimiz var. Bunlarla ben de bu süreç içerisinde defalarca oturdum, müzakere ettim. Onların dertlerinin ne olduğuna ilişkin fikir tahinîsinde bulunduk. Biz o konuyu da takip ediyoruz. Şimdiye kadar gerekli girişimlerde bulunduk. Bunu da sonra da bu konuda sizin lehinize netice alma adına her türlü çabayı, gayreti sarf edeceğiz Allah'ın izniyle” dedi.

Düzenlenen toplantıya, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Başkanı Ferhat Salt, Milletvekili adayları Cem Şahin, Ali Keskınkılıç ve Hüseyin Gündoğdu'nun aynı sıra şube yöneticileri ve işçiler katıldı.