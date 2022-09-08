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Genel Müdür Karalar, Vali Gürel ile görüştü

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Ertuğrul Karalar, Vali Fuat Gürel’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Ertuğrul Karalar, Vali Fuat Gürel'e nezaket ziyaretinde bulundu.


Bir dizi program ve toplantılara katılmak üzere Karabük'e gelen Genel Müdür Ertuğrul Karalar, Vali Fuat Gürel'in makamında ziyaret ederek, yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları noktasında görüşme gerçekleştirdi.


İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'ın da hazır bulunduğu ziyarette, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde değerlendirmelerde de bulunuldu.

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