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Genel Sekreter Uzun, milletvekilleri Ünal ve Güneş ile bir araya geldi

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş’i Ankara’da ziyaret ettiİl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun gerçekleştirdiği ziyarette Karabük Milletvekilleri Ünal ve Güneş’e kurum çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş'i Ankara'da ziyaret etti


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun gerçekleştirdiği ziyarette Karabük Milletvekilleri Ünal ve Güneş'e kurum çalışmaları hakkında bilgiler verdi.2021 yılı yatırım planı kapsamında yapılması düşünülen çalışmalar hakkında da istişarelerde bulunulan toplantı sonrası milletvekilleri nazik ziyaretlerinden dolayı Uzun'a teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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