İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Göç etmeyi unutan leylek çifti Karabük'ü mesken tuttu

Karabük’ü mesken tutan ve göç etmeyen leylek çifti tatlı su balıkları ve yeşil buldukları alanda otlanarak besliyor.

Karabük'ü mesken tutan ve göç etmeyen leylek çifti tatlı su balıkları ve yeşil buldukları alanda otlanarak besliyor.



Baharın gelişiyle birlikte kente gelen ve sonbaharda sıcak ülkelere göç etmeyen leylek çifti Karabük'te Araç Çayı kenarını mesken tuttu. KARDEMİR fabrikanın yeşil alanında gezen leylekler, araç çayında tatlı su balığı ile besleniyor. Kış ayının gelmesi ve havaların soğumaya başlaması ile birlikte kenti terk etmeyen leylek çiftini gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.