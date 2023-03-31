Göktepe Yaylasındaki kar manzaraları görenleri mest ediyor

Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaz gelinliği giyen Göktepe Yaylası kar manzaralarıyla görenleri mest ediyor.

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve Avrupa'nın 100 orman sıcak noktasından biri kabul edilerek koruma altında olan Yenice ormanları üç gündür etkili olan kar yağışının ardından beyaza örtüyle kaplandı.

İlçenin yüksek kesiminde bulunan Göktepe Yaylasında da yağışla birlikte kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.

Kanyon yürüyüşü, dağcılık, izcilik, günübirlik turlar, piknik gibi etkinlikler için oldukça uygun fırsatlar sunan yaylanın beyaz gelinliği giymesiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.