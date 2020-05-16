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Gölette ağ ile kaçak balık avlayan 3 kişiye 16 bin 950 TL ceza kesildi

Karabük’ün Eflani ilçesinde bulunan Bostancılar göletinde kaçak balık avladıkları tespit edilen 3 kişi Jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde bulunan Bostancılar göletinde kaçak balık avladıkları tespit edilen 3 kişi Jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yakalanan 3 kişiye ise toplamda 16 bin 950 TL para cezası kesildi


Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Bostancılar köyünde bulunan gölette meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan Jandarma ekipleri gölde salla birlikte kaçak balık avlayan B.E. (33) Y.E. (29) ve B.E. (23) isimli şahsıları tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 300 metrelik 2 germe ağ ve 52 adet sazan balık ele geçirildi. Kaçak balık avlamaktan dolayı yakalanan 3 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha kurulu kararına muhalefetten 3.150'şer TL ile su ürünleri kanuna muhalefetten de 2.500'er TL olmak üzere toplam 16 bin 950 TL idari para cezası kesildi.


Ele geçirilen balık ve malzemeler İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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