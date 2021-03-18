“Gölgeler aslını yaşatır” isimli tiyatral gösteri büyük alkış aldı

Karabük'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda öğrencilerin sergilediği tiyatral oratoryo büyük alkış aldı.

Beşbinevler Mezarlığındaki şehitlikte başlayan programda ilk olarak anıta il protokolü tarafından çelenk bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl dönümü sebebi ile saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunurken, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından dua edildi.

Şehitlikteki tören protokol üyelerinin şehitlerin mezarlarına karanfil bırakması ile sona erdi

Törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sebahattin Çorbacı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Karabük Şube Başkanı Sabri Özer, Karabük Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Hilmi Öksüzoğlu, emniyet güçleri ve askeri personel, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

100. Yıl Kültür Merkezi'nde devam eden programda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Gürel tarafından verildi.

Programda konuşan Vali Gürel, "Çanakkale, kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla “Size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ölümüne gülümseyen fakat geri dönmeyi hiç düşünmeyenlerin azim, kararlılık, kahramanlık manifestosu ve veciz bir insanlık dersinin adıdır. Çanakkale Zaferi aziz milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla yazdığı bir destandır. Çanakkale Zaferi Türk Milleti'ne büyük onur ve güven kazandırmıştır. Bu zafer aynı zamanda milletimizin kahramanlığı, azmi, iradesi cesareti ve vatan sevgisinin yanı sıra haç sahasında bile düşmanından esirgemediği merhametini ve şefkatini de tüm insanlığa örnek olacak şekilde ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan “Gölgeler Aslını Yansıtır” isimli tiyatral oratoryo Karabük Valisi Fuat Gürel ve salondaki izleyicilerden büyük alkış aldı.