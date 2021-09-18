Görevi devralan muhtar 25 yıllık su sorununu ortadan kaldırdı

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyünde 25 yıldır çözülemeyen su sorunu yapılan çalışmalarla çözüme kavuşturuldu.

2019 yılı seçimlerinde görevi devralan Değirmenyanı Köyü Muhtarı İhsan Kurt, azaları ile birlikte yaptığı çalışmalarla köyün 25 yıldır çözülemeyen su sorununu ortadan kaldırdı. Halk toplantıları ile birlikte köyün sorunlarını istişare eden Muhtar Kurt, 2020 yılının sonunda köyü suyla buluşturdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Muhtar Kurt, köy halkının ve gurbetçilerin desteği ile mahalle ortalarına 17 çeşme yapımı gerçekleştirdiklerini belirterek, “13 çeşmeyi şu anda aktif duruma getirdik. Doğada gezen evcil hayvan ve yabani hayvanlar içinde 6 noktada su olukları yapmaya köy halkımızla karar verdik. Öncelikle yanımda görev alan aza arkadaşlarıma ve her konuda maddi manevi desteğini esirgemeyen köy halkına şükranlarımı sunarım” dedi.

Yapılan 17 çeşme ile birlikte köylülerin ve hayvanların buradan faydalanacağını ifade eden Kurt, tahliyeden akan suyu değerlendirmek için bu çalışmaları gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Kurt, göreve geldiği süre boyunca köylülerin ve gurbetçilerin destekleriyle 250 bin TL civarında yatırım gerçekleştirdiklerini aktardı.