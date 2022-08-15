GSB Spor Okullarına 10 binin üzerinde başvuru yapıldı

Karabük'te 10 bin üzerinde çocuk ve gencin başvurduğu GSB Spor Okulları hizmet vermeye devam ediyor.

Karabük ve ilçelerde yaşayan çocuk ve gençlerin bilişsel ve sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla GSB Spor Okulları faaliyete geçirildi. Bu çerçevede futbol, voleybol, basketbol, atletizm, badminton, boks, jimnastik, eskrim, güreş, halter, hentbol, judo, masa tenisi, tekvando, tenis ve yüzme olarak toplam 16 branşta 41'i kadrolu 23'ü eğitim görevlisi olmak üzere 64 antrenör ile 5-18 yaş aralığının katıldığı GSB Spor Okulları Kurslarına 10 bin üzerinde başvuru yapıldı. En çok talep edilen branş bin 40 sporcu ile voleybol oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde Karabük Kapalı Yüzme Havuzunda, alanında uzman antrenörler eşliğinde çocuklar ve gençler yüzme eğitimi alıyor.

Karabük'te 2022 yılında 8 bin 652 sporcu yüzme sporuna katılım sağlarken, yıl sonuna kadar sayının 10 bin üzerinde olması hedefleniyor.

GSB Okul Sporlarına en fazla başvurunun bu yıl yapıldığını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, “İlimiz ve ilçelerimizde 16 farklı branşta antrenörlerimiz eşliğinde gençlerimizi çocuklarımızın yeni eğitim öğretim dönemi başlayıncaya kadar spor salonlarımızda tesislerimize misafir etmeye başladık, çalışmalarına devam ediyorlar. Bazı branşlarda çok yoğun katılımlarımız var şu anda 10 bin üzerinde başvuru aldık. Bunun yanında Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi çerçevesinde havuzumuzda da sporcularımız gençlerimiz çocuklarımıza güzel bir imkanlar sunuldu. GSB Spor Okullarımızın en büyük avantajı tamamen ücretsiz olması. Biz 5-18 yaş kategorisinde ki bütün gençlerimize ediyoruz. GSB Spor Okullarında yaz boyu devam eden antrenmanlar sonucunda gençlerin gelişimlerinin artması ve spora devamlılığını sağlamak adına yaz spor okulları sona erdiğinde gençlerimizi performans gruplarına alıyoruz. Böylece çocuklarımız sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönelerek, hem fiziksel ve mental yönden gelişiyor hem de enerjik ve eğlenceli zaman geçirerek spor yeteneklerini keşfediyorlar. En önemlisi boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyorlar” dedi.