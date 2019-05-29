Güleç ailesi köy meydanında protokole ve halka iftar verdi

Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever iş adamı Kamil Güleç, il protokolü ve halka köy meydanında iftar verdi.

İşadamı Kamil Güleç ve oğlu Çağrı Güleç tarafından Bulak köyünde verilen iftar yemeğine Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, siyasi parti il başkanları, daire müdürleri, işadamları ve çok sayıda köy halkı ile davetliler katıldı.

İşadamı Kamil Güleç, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri iftar yemeğine katılanlara teşekkür ederek herkesin şimdiden yaklaşan Ramazan bayramlarını kutladı.