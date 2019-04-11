Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret ederek, şirket olarak şehir için üzerlerine düşeni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, üçüncü dönemine başlayan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

Ziyarette başkan Vergili'ye hayırlı olsun dileklerinde bulunan Güleç, “KARDEMİR olarak şehrimiz için üzerimize düşenleri yapıyoruz, inşallah bundan sonra da şehrimiz yöneticileri ile el ele vererek Karabük'ümüzü çok daha ilerilere taşıyacağız” dedi.

KARDEMİR'in Karabük için olmazsa olmazı olduğuna dikkat çeken Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ise, “ Son derece güzel çalışmalara imza atan yönetiminizi kutluyorum. KARDEMİR bir taraftan üretim kapasitesini artırıp ülkemize katma değer oluştururken, diğer taraftan da şehrimize karşı sorumluluklarını yerine getiriyor, inşallah çevre yatırımları da kısa bir sürede tamamlanacak ve Karabük daha yaşanılabilir bir kent haline gelecek” dedi.

“Konut Projesi Üzerinde Birlikte Çalışacağız”

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye ikinci bir ziyaret ise Özçelik-İş Sendikasından gerçekleşti. Şube Başkanı Ulvi Üngören, Şube Sekreteri Mustafa Karayel ve Teşkilat Sekreteri Kenan Yılmaz'ın gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Vergili'nin seçimler öncesi KARDEMİR çalışanlarına yönelik açıkladığı konut projesi gündeme geldi. Projenin sendika ile birlikte yürütüleceğini belirten Başkan Vergili, “Arazinin tapularını henüz yeni devraldık. Kısa sürede gerekli çalışmaları yaparak maliyetleri çıkartacak ve en uygun şartlarda işçi arkadaşlarımızı ev sahibi yapmanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.