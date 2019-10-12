Gümüş TYP personeliyle bir araya geldi

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) kapsamında Safranbolu'da okul ve kurumlarında görev yapmak üzere alınan 90 Toplum Yararına Programı (TYP) personeli ve 23 güvenlik görevlisiyle bir araya geldi.

Safranbolu Halk Eğitim Merkezinde yapılan toplantıda konuşan Milli Eğitim Müdürü Gümüş, milli eğitim camiasının büyük bir aile olduğunu, aile içerisinde herkesle bir araya geldiklerini, bundan çok büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Göreve başlayan yeni çalışanların geleceği inşa edecek çocuklar ve gençler için ter dökeceklerini, bu terin çok anlamlı ve ulvi olduğunu ifade eden Gümüş, "Çalıştığınız süre boyunca yapacağınız yararlı çalışmalar için şimdiden teşekkür ederim. Sizler okullarımızın en önemli unsurunu oluşturuyorsunuz. Yaptığınız hizmetler okullarımızın eğitime hazır ve güvende tutulmasını sağlıyor. Tüm çalışma arkadaşlarıma şimdiden başarılar dilerim. Okullarımıza her zaman destek verdikleri için Karabük milletvekillerimize, valimize, kaymakamımıza ve duyarlılıkları dolayısıyla İŞKUR İl Müdürlüğüne teşekkür ederiz" dedi.

Gümüş, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan güvenlik güçleri için duaların ve yüreklerin onlarla olduklarını belirtti.

Gümüş'ün konuşmasından sonra söz alan personel, dilek ve temennilerini ileterek, kendilerine böyle bir çalışma ortamı sağlayan herkese teşekkür etti.