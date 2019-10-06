Gümüş'ten özel yüksek öğrenim yurtlarına ziyaret

Gümüş, öğrencileri sadece öğretim ortamlarında değil, bunların dışında barındıkları ortamları da görmek istediklerini söyledi.

Periyodik olarak belirli zamanlarda yüksek öğretimde ki öğrencilerle de fikir alışverişinde olacaklarını ifade eden Gümüş, "Öğrenci için barındığı yurt ortamı önemli bir konudur. Çok güzel hatıralar oluşur. Yıllar sonra bu güzel ortamı hatırlayıp öğrencilerimiz Safranbolu'ya geldiğinde kaldığı yurda rahatlıkla gelebileceği bir aile ortamı oluşmalıdır" dedi.

Şehre misafir olan ve kendilerine emanet edilen öğrencilerin en temel ihtiyaçlarının başında gelen barınma ihtiyacını en güzel şekilde karşılayabilmek adına gayret gösterildiğini aktaran Gümüş, şunları kaydetti:

"Bu hizmetlerin sürekli daha ileri seviyelere taşınması için hep beraber gayret göstereceğiz. Gençlerimizle daha çok zaman geçirmemiz ve zaman ayırmamız gerekiyor. Öğrencilerimizin projelerini, geleceği dönük planlarını dinleyip hayata geçirmek için çalışacağız. Üniversite eğitimi yılları kişi için büyük fırsatlar taşımakta. Üniversite yılları hayatı daha iyi anlama ve anlamlandırma noktasında önemli bir zaman dilimi. Bu zamanların çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Farklı çevrelerden gelen arkadaşlarınızla bir araya gelip hayatı anlama bakımından da önemli bir fırsat elde ettik. Kendi alışkanlıkları dışında yetişmiş arkadaşların hayata bakışlarını öğrenmeye çalışmaları büyük bir kazanç olacak."