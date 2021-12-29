Gümüş'ten staj yapan öğrencilere ziyaret

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin eşlik ettiği Gümüş, iş yeri temsilcileri ile görüş alışverişinde bulundu. Milli Eğitim Müdürü Gümüş, mobilyadan makinaya, elektrik ve elektronikten bilişim teknolojilerine kadar farklı alanlarda staj yapan öğrencilerle de sohbet etti.

İçinde bulunulan çağın teknolojiye ve nitelikli insan gücüne yatırım yapmayı gerektirdiğini aktaran Gümüş, "İşte bu noktada mesleki eğitim dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilecek nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi ve istihdam edilebilirliğini artırması açısından büyük öneme sahiptir. Mesleki eğitimle problem çözücü, analitik düşünen, değişimleri yakından takip eden işbirliği içerisinde çalışarak sorumluluk alan bireyler yetiştirilmektedir" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının son zamanlarda attığı önemli adımlar ve almış olduğu kararlarla ülkede mesleki eğitimde yeni bir döneme girmiş bulunduklarını aktaran Gümüş, "Önce 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul' projesi ile meslek liselerimizin fiziki mekanları ve imkanları iyileştirildi. Bunun akabinde ise istihdamı artıracak yeni 'Mesleki Eğitim Modeli' uygulamaya başlandı. Bizlerde paydaşlarla işbirliği içinde sektörün taleplerine duyarlı üretim ve istihdam odaklı anlayışla gençlerimizin gelişen, değişen dünyaya en iyi şekilde hazırlanmasına yönelik gayret gösteriyoruz. Güçlü Türkiye hedefimize güçlü ve rakipleri ile rekabet edebilen gençlerimizle ulaşabileceğimizin farkında ve bilince olarak bu adımları atıyoruz. Emeği gecen tüm yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.