Güneş, “1 yıl içerisinde ayağa kaldıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın”

Güneş, 6 Şubat 2023 tarihinin hafızalarda ‘asrın felaketi' olarak kazındığını belirterek, “Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi doğrudan birçok ilimizi dolaylı olarak etkileyen bu depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, yakınlarına sabırlar diliyorum. Depremzede kardeşlerimize metanet, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Acımız büyüktür ve tarifsizdir” dedi.

Deprem sonrasında TBMM üyeleri olarak bölgede olmaya, depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye, onların acılarını paylaşmaya gayret ettiklerini ifade eden Güneş, “Birçok acı ve tasaya birlikte şahit olduk. Öncelikle gerek depremin etkilediği bölgenin genişliği gerekse çetin kış şartları ilk etapta çalışmaları zorlaştırmış olsa da deprem anından itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla milletimize hizmet için canhıraş bir şekilde çalışmıştır. Arama kurtarmadan destek, yardım ve güvenliğe, yaralıların sevkinden yardımların ulaştırılmasına kadar polisiyle, askeriyle, jandarmasıyla, tüm güvenlik güçleriyle seferber olmuştur. Aziz milletimiz yaşanan bu felaket karşısında birlik olmuş, herkes gücü nispetinde depremzede kardeşlerimize yardım etmiştir ve etmeye de devam etmektedir” diye konuştu.

“Devlet ve millet el ele vererek, 85 milyon tek yürek olarak yaralarımızı saracağız” diyen Güneş, “Acılarımızı birlikte dindireceğiz. Yerine getiremeyeceğimiz tek şey giden canlarımızdır. Onlar; Rahmanın emanetinde, manevi şehitlerimizdir. Şimdi yapılması gereken, gücümüzü hayatta kalan kardeşlerimize çevirmek, onların dertlerine derman, yaralarına merhem olmaktır. Daha önce Van, Bingöl, İzmir depremlerinde, Manavgat ve Muğla yangınlarında, Kastamonu sel felaketinde olduğu gibi, nasıl şehirlerimizi inşa ve ihya ettiysek Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman başta olmak üzere depremden etkilenen bütün illerimizin yöresel mimari özelliklerine dikkat ederek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 1 yıl içerisinde konutlarıyla, sanayisiyle, tarımıyla ayağa kaldıracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.