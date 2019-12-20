Güneş, “Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşundan bugüne çizgisini korumuştur”

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş 2020 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bütçesi hakkında söz aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İslam dininin itikat, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, halkı doğru dinî bilgiyle aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek amacıyla kurulan devletin önemli bir kamu kurumu olduğunu belirten Güneş, “Kurulduğu günden itibaren, İslam dininin iki temel esası Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber Efendimiz'in sahih sünnetini esas almaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı, hizmetlerini sunarken birleştirici, kucaklayıcı ve kuşatıcı bir anlayışı benimsemektedir. Başkanlık için bu hususlar vazgeçilemeyecek hassasiyetler arasındadır. Kuruluşunun ilk yıllarında sınırlı imkân ve az sayıda personelle hizmet sunan başkanlık, bugün ülkemizin en ücra köşesine varıncaya kadar kamu hizmeti götüren tek kurumdur” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın günümüzde sadece ülke sınırlarında değil, dünya ölçeğinde hizmet vermeye çalışan bir kuruluş hâline geldiğini ifade eden Güneş, “Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Amerika'ya 7 kıta ve 100'ü aşkın ülkede öncelikle din hizmeti olmak üzere, insani ve sosyal yardım faaliyetleri yürütmektedir” diye konuştu.

DİB tarafından periyodik olarak düzenlenen Avrasya İslam Şurası, Afrika Dinî Liderler Zirvesi ve 6'ncı Din Şurası Toplantısı'nda önemli kararlar alındığını kaydeden Güneş, kararların en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gelişen ve değişen şartlar karşısında halka yeterli, donanımlı ve daha iyi eğitimli din görevlileriyle hizmet sunmayı amaçladığını dile getiren Güneş, “Bu ihtiyacı Başkalık bugüne kadar hizmet içi eğitim ve yüksek ihtisas merkezleriyle karşılamayla çalışmaktadır ancak hizmette etkinliği ve verimliliği arttırmak için Diyanet İşleri Başkanlığının uzun zamandır gündeminde bulunan Diyanet Akademisi konusunun biran evvel gerçekleşmesi temel arzumuzdur. Diyanet İşleri Başkanlığı, dinî bilginin doğru aktarılması ve öğrenilmesi amacıyla, kaynak eserlerden ilmî eserlere ve çocuk kitaplarına varıncaya kadar çok sayıda eser yayınlamıştır. Yayınladığı eserler, alanında uzman kişiler tarafından kaleme alınmakta, satır satır tetkik edilmektedir. Başkanlığın bu anlayışla sunduğu eserlerin toplum nazarındaki itibarı memnuniyet vericidir” ifadelerine yer verdi.

“Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşundan bugüne çizgisini korumuştur”

Güneş, 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen hain girişime karşı din görevlilerinin yurt genelindeki bütün camilerde, okuduğu salâlarla ve ezanlarla halkı hain girişime karşı cesurca tavır almaya teşvik ettiğini, milletin birliğinin ve beraberliğinin yanında durmayı başardığını hatırlatarak şunları söyledi: “Doksan beş yıllık tecrübeye sahip olan Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşundan bugüne çizgisini korumuştur. Bu hususta Başkanlığın durduğu yer önemlidir. Bugün, başta yakın ve civar komşularımız olmak üzere, birçok İslam ülkesinde üzülerek izlediğimiz kaos ortamı bizlere Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurumun ne anlama geldiğini anlatmaktadır. Bu sebeple, Diyanet İşleri Başkanlığının niçin kurulduğunu fark edersek niçin olması gerektiğini anlamış oluruz. Bütçesinin yüzde 90'ının üzerindeki pay personel payıdır.”