Güneş Enerjili İçme Suyu Tesisi sayesinde günlük 112 ton su ihtiyaçlarını karşılıyorlar

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Kayı köyünde kurulan Güneş Enerjili İçme Suyu Tesisi sayesinde köylülerin günlük 112 ton su ihtiyacı karşılanıyor.

Kayı köyünde su ihtiyacının karşılanması için 2020 yılında Güneş Enerjili İçme Suyu Tesisi kuruldu. Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından KÖYDES Projesi çerçevesinde 200 bin 760 TL'ye yapılan tesis sayesinde yaklaşık 1 kilometrelik mesafeye günlük 112 ton içme suyu pompalanıyor.

Öte yandan, 54 adet güneş panelinin bulunduğu tesisle 17,280 kilovat elektrik elde ediliyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Köy muhtarı Dursun Aykurt, 56 hanenin yer aldığı köyde 158 nüfusun bulunduğunu belirtti.

Köylerine 38 yıldır dağdan gelen suyun ihtiyacı karşılamamasının ardından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Aykurt, “Köyümüzün 38 yıldır cazibesi ile gelen suyun son zamanlarda yetersiz olmasından dolayı İl Özel İdaresi tarafından sondaj çalışması başlandı. Burada sondaj çalışmalarından sonra 2021 yılında güneş enerji panelleri buraya kuruldu. Köyümüzün su sorunu çözülmüş oldu” diye konuştu.

Aykurt, tesis sayesinde yaklaşık 1 kilometrelik uzaklıkta bulunan köylerine günlük 112 ton su basıldığını söyledi.

Suyun 40 metre derinlikten çıktığını ifade eden Aykurt, suyun saniyede 1.3 litre aktığını ve içilir olarak tespit edildiğini söyledi.

54 panelli tesis sayesinde su sorununun çözüldüğünü aktaran Aykurt, “30 yıl yeterli su olduğu tespit edildi. Tesis tasarruflu .En azından elektrik parası olmuyor. Güneş panellerinin bakımları oluyor. Toz olduğu zaman temizlenmesi gerekiyor. Sık sık kontrol edilip bakıma ihtiyacı olan bir sistem” dedi.