Güneş, “Engelleri birlikte aşmalıyız”

Güneş, mesajında “Engelleri aşmak inançtır, azimdir. Zorluklara rağmen başarmak, gayret etmek mutluluğa güç katar” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler günü bu güç ve azmin farkındalığına bir işarettir, diyen Güneş, “ Birçok alanda başarı kazanmış, engelleri aşmış ve gayret gösteren kardeşlerimizin sesinin daha gür çıkmasına vesiledir. Sanattan, spora, eğitimden, bilime her bir alanda yeteneklerini zorluklara rağmen ispat eden kardeşlerimin ve bu yolda nefesiyle bile olsa da emek harcayan, heyecan katan tüm engelli kardeşlerimin Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor, hayatlarında mutluluk ve başarı diliyorum. Tüm engellilerimizin Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.