İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Güneş, “Engelleri birlikte aşmalıyız”

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 03 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayınladı.


Güneş, mesajında “Engelleri aşmak inançtır, azimdir. Zorluklara rağmen başarmak, gayret etmek mutluluğa güç katar” dedi.


3 Aralık Dünya Engelliler günü bu güç ve azmin farkındalığına bir işarettir, diyen Güneş, “ Birçok alanda başarı kazanmış, engelleri aşmış ve gayret gösteren kardeşlerimizin sesinin daha gür çıkmasına vesiledir. Sanattan, spora, eğitimden, bilime her bir alanda yeteneklerini zorluklara rağmen ispat eden kardeşlerimin ve bu yolda nefesiyle bile olsa da emek harcayan, heyecan katan tüm engelli kardeşlerimin Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor, hayatlarında mutluluk ve başarı diliyorum. Tüm engellilerimizin Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.