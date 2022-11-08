Güneş, “Fabrikamız bugün hepimizin iftihar edeceği büyük bir esere dönüşmüştür”

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) kapatılmaması için 8 Kasım 1994'te yapılan eylemin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güneş, ülkede çelik üretiminin, 3 Nisan 1937 tarihinde Karabük'te temelleri atılan ve 1939'yılında işletmeye alınan Demir ve Çelik Fabrikalarıyla başladığını belirttiği mesajında, “İlk Türk Demiri 10 Eylül 1939'da fabrikada, Fatma isimli yüksek fırında üretilmiştir. Kurulduğu yıllarda 150 bin ton kapasiteye sahip olan demir çelik fabrikamız, uzun yıllar boyunca ülkemizdeki endüstriyel atılımlara öncülük etmiş, Türk sanayisinin öncüsü ve okulu olmuştur. Öyle ki, adını tarih kitaplarına ‘Fabrikalar Kuran Fabrika' olarak yazdırmış, ülkemiz sanayisine yurdun dört bir yanında unutulmaz eserler kazandırmıştır” ifadelerini kullandı.

KARDEMİR'in kapatılmak istenilmesi konusunda da bilgi veren Güneş, “Ülkemizin ekonomi tarihine şahitlik eden bu tesisler, bilindiği gibi 1994 yılında dönemin hükümetinin içine düştüğü ekonomik krizden kurtulabilmek için IMF'nin kapısını çalmıştı. IMF ekonomik kriz içerisinde bulunan hükümete kredi açabilmek için bazı şartlar ileri sürmüştü. Bu şartlardan birisi de Karabük Demir Çelik fabrikalarının özelleştirilmesi değil, tamamen kapısına kilit vurularak 1994 yılı sonuna kadar tasfiye edilmesi şartıydı. Çelik işçisi, yöre esnafımız, sanayicimiz ve Karabük halkının topyekûn gösterdiği direniş sonucunda Demir Çelik fabrikalarının kapatılması önlenmiş, istisnai bir özelleştirme yapılarak bugün ki KARDEMİR adını almıştır. Fabrikamız bugün hepimizin iftihar edeceği büyük bir esere dönüşmüştür” dedi.