Güneş, “Karadeniz gazı 85 milyon insanımızın doğrudan refahına yansıyacaktır”

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin, Türkiye'nin bugüne kadar ki en büyük hidrokarbon kaynağı olduğunu ve bu rezervle dışa bağımlılığın azalacağını belirtti.

Milletvekili Güneş, Fatih sondaj gemisinin Zonguldak'ın yaklaşık 170 kilometre açıklarında Tuna-1 araştırma kuyusunda doğalgaz araştırma çalışmalarını yürüttüğünü hatırlattı.

Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervi keşfinin 2020 yılında açıklandığını ifade eden Güneş, “Yapılan çalışmalar sonucunda da bu doğalgazın 2023'ten itibaren milletimizin kullanımına sunulacağı ifade edilmişti. Bugün itibarıyla deniz tarafındaki iletim hatlarının tamamının inşaatı bitmiştir. Test işlemleri yapılmaktadır. Bulunan doğalgazı bu tesisten alıp ulusal doğalgaz iletim sistemine bağlayacak boru hattı da çok şükür tamamlanmıştır” dedi.

Ülkenin en temel sorunlarından birinin enerji de dışa bağımlılık olduğunu aktaran Güneş, “Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadar ki en büyük hidrokarbon kaynağıdır. Devamının da geleceğine inanmaktayız. Keşfedilmesi muhtemel yeni rezervlerle birlikte inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağımlılığı önemli ölçüde azalacak, aynı zaman da milletimize daha ucuz doğal gaz hizmeti sunulacaktır. İşte denizin derinliklerindeki doğalgaz, Filyos ile buluşacak. 85 milyon insanımızın doğrudan refahına yansıyacaktır. Bu keşif, Türkiye Yüzyılının sağlam temeller üzerinde yükseldiğini gösteren çok önemli bir projedir. Milletimiz ve devletimiz adına da büyük bir kazanımdır. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde, 2023'ün ilk çeyreğinde milletimizin istifadesine sunulacak. Filyos limanı Türkiye'nin yeni enerji üssü olacaktır” diye konuştu.

Yerli ve milli doğal gazın konutlara verilmesi ile birlikte ülkenin doğalgaz ihtiyacının yılık yüzde 30'unun öz kaynaklardan tedarik edileceğini kaydeden Güneş, şunları söyledi: “Zonguldak taş kömürüyle, Karabük de demir çelik ürünleri ile Türkiye'nin sanayisinin gelişmesinde, iktisadi kalkınmasında önemli rol oynamıştır. Bu defa da bulunan doğalgaz Filyos limanından boru hatları ile taşınarak ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Bizler Zonguldak açıklarında keşfedilen gazın karaya çıkış, rafinaj ve ana şebekeye bağlanma noktası olarak Filyos'un tercih edilmesinden ziyadesiyle mutluluk duyuyoruz. Şüphesiz Filyos Limanı sadece Zonguldak'ın değil, başta Karabük ve Bartın olmak üzere tüm Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun ana ihracat merkezi haline dönüşecektir.”