Güneş, KARDEMİR'in imzaladığı TİS'in hayırlı olmasını diledi

Özçelik İş Sendikası ve KARDEMİR arasında yürütülen 2023-2024 yıllarını kapsayan TİS görüşmelerinin imzalanarak KARDEMİR çalışanlarının mutluluğu ve zaferiyle sonuçlandığını belirten Güneş,

"Ülkemizde yaşanan asrın felaketi deprem nedeniyle böylesi hüzün dolu bir ortamda KARDEMİR sözleşme süreci biraz yavaş işledi. Ancak, bugün geldiğimiz noktada KARDEMİR emekçilerimizin memnuniyetini önceleyen toplu iş sözleşmesinin imzalanmışmış olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Karabük'ün marka değeri, binlerce vatandaşımıza ekmek kapısı sağlayan, ağır sanayimizin gözde kuruluşlarından olan KARDEMİR'in emekçilerinin emeklerinin karşılığı her türlü takdirin üzerindedir. Sözleşmenin imzalanmasında emeği geçen Özçelik-İş Sendikası ve KARDEMİR yetkilerine en kalbi teşekkürlerimizi sunar, yarın idrak edeceğimiz 11 ayın sultanı ramazan ayının ülkemize, aziz milletimize ve saygıdeğer Karabüklü hemşerilerimize hayırlar getirmesini dilerim" dedi.