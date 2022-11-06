Güneş, Kastamonu'da vatandaşlarla görüştü

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, '2023 Şehir Buluşmaları' çerçevesinde Kastamonu ilinde bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.

Milletvekili Güneş, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" çerçevesinde Kastamonu Pınarbaşı ilçesine gitti. Burada vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelerek sohbet eden Güneş, "Sahaya inerek yerelin sesini yerinde duymak ve hızlı çözümler üretmek için geldiğimiz Kastamonu - Pınarbaşın da teşkilat üyelerimizle istişarelerde bulunuyoruz. Eser ve hizmet siyasetini ilke edinen kıymetli yol arkadaşlarımıza çalışmalarında yürekten başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.