Güneş Meclis'te Karabük'ü konuştu

yıl dönümü ve Karabük'ün kuruluşu dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşma yaptı.

3 Nisan 1937 ulusal bağımsızlığın; iktisadi bağımsızlıkla taçlandırıldığı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli demir çelik fabrikalarının temelinin Karabük'te atıldığı gün olduğunu ifade eden Güneş, "3 Nisan 1937, aynı zamanda demir çeliğin kalbi Karabük'ümüzün 86.'ıncı kuruluş ve gurur günüdür. Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'da ve Trakya'da işgale uğramış birçok şehrimiz büyük bir azimle kazandıkları zafer gününü kurtuluş günü olarak kutlarken; Cumhuriyet şehri Karabük '3 Nisan Gününü Kuruluş Günü' olarak kutlamaktadır. Karabük ülkemizde şehirleşme ve sanayileşmenin birlikte seyrettiği yegane kenttir. Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları genç Cumhuriyetin sanayileşme hamlelerine ilk günden itibaren okul ve rehber olmuştur. Karabük halkı ve çelik işçicisi ilk Türk demir ve çeliğini üretmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Öyle ki adını tarih kitaplarına 'fabrikalar kuran fabrika' olarak yazdırmış ülkemizin sanayisine yurdun dört bir yanına unutulmaz eserler kazandırmıştır" dedi.

Türkiye'nin ekonomi tarihine şahitlik eden bu tesislerin, bilindiği gibi 1994 yılında dönemin hükümetinin içine düştüğü ekonomik krizden kurtulabilmek için IMF'nin kapısının çalındığını vurgulayan Güneş, "IMF ekonomik kriz içerisinde bulunan hükümete kredi açabilmek için bazı şartları ileri sürmüştür. Bu şartlardan birisi de Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının özelleştirilmesi değil, tamamen kapısına kilit vurularak 1994 yılı sonuna kadar tasfiye edilmesi şartıydı. Çelik işçisi, yöre esnafımız, sanayicimiz ve Karabük halkının topyekun gösterdiği direniş sonucunda 8 Kasım 1994 yılında Karabük meydanlarında ki ses Ankara'nın kararının değişmesine sebep olmuştur. Bu olayların üzerinden tam 28 yıl geçmesine rağmen verilen mücadele 8 Kasım birlik ruhu hala zihinlerde ve gönüllerdedir. Bu sebeple Demir ve Çelik Fabrikalarının kapatılması önlenmiş, istisnai bir özelleştirme yapılarak bugün ki KARDEMİR adını almıştır. Fabrikamız bugün hepimizin iftihar edeceği büyük bir esere dönüşmüştür. 2003 yılından sonra AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesiyle gerçekleştirilen 2 milyar doların üzerindeki yatırımlarla Kardemir dünya şirketleri arasında yerini almıştır. Üretimini 3 milyon tona ulaştırılmıştır" diye konuştu.

KARDEMİR'in 72 metre boya kadar ray üreten tek kuruluş haline geldiğini aktaran Güneş, "2004 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile kurulan Ray Üretim Tesislerinde üretilen raylarla, ülkemiz yeniden demir yolu ihtiyacını giderir hale gelmiştir ve yine Türkiye'nin Demiryolu Teker Fabrikası Karabük'te, KARDEMİR tarafından kurulmuştur. Bu haliyle KARDEMİR, Devlet Demir Yolları ile olan stratejik iş birliğini daha da pekiştirmiştir. Böylelikle KARDEMİR, cevherden mamule entegre tesislerde demiryolu tekeri üreten sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da sayılı üreticileri arasında yer almaktadır. Kalın kangal üretiminde dünyanın sayılı, Türkiye'nin de tek üreticisi KARDEMİR'dir. Katma değeri yüksek ürünlerle sadece ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda ihracatımızdaki ileri teknolojik ürünlerin artırılmasına da hizmet ediyor. Türkiye, geride bıraktığımız 2022 yılında dünya da 7'nci, Avrupa'nın 1'inci en büyük çelik üreticisidir. Ülkemizin bu büyük gelişiminde, şüphesiz ki her Karabüklünün emek ve alın teri vardır" dedi.