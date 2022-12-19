Güneş'ten Safranbolu'nun UNESCO'ya alınışının 28.yılı için mesaj

Karabük AK Parti Milletvekili Niyazi Güneş, Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınışının 28.yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niyazi Güneş, Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiği mesajında, “ UNESCO gibi prestijli bir oluşumun Safranbolu'muzu bünyesi altına alması çok değerli bir gelişmedir. Bu gelişme için 1970'li yıllarda başlayan çabalar 1994'te sonuç vererek Safranbolu UNESCO tarafından korunmaya alınmıştır. Dünyanın en iyi korunan 20 kentinden biri olan Safranbolu bizlere miras kalmış gibi görünse de bizim de gelecek nesillere miras bırakacağımız bir değerdir. Safranbolu'yu ve şehrimizin bütün değerlerini korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda UNESCO sürecinde emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ediyorum” ifadeleri yer aldı.