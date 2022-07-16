Gurbetçi ailenin geleneksel çevre temizliği devam etti

Yaz tatili için Almanya'dan memleketi Karabük'e gelen gurbetçi aile her yıl geleneksel hale getirdikleri çevre temizliğini devam ettirdi.

Almanya'da yaşayan gurbetçi Abdullah İnam ailesi ile birlikte yaz tatili için memleketi Karabük'ün Yenice ilçesine geldi. Çocuklarıyla birlikte gezintiye çıkan İnam, mahallenin farklı bölgelerine çöplerin atıldığını fark etti. Durumdan rahatsız olan İnam, çocukları ile birlikte kolları sıvayarak çevreyi temizledi.

Her yıl memleketine gelmek için uğraştığını belirten İnam, “Elimizden geldiğince çevremizi temiz tutmak için çok uğraşıyoruz. Memleketime geldiğim yıllarda da çocuklarımla birlikte rahatsızlık duyduğum bölgeleri temizledik. Artık bizim için geleneksel bir hal aldı. Vatandaşlarımızdan yaşam alanımız olan doğayı kirletmemelerini istiyoruz. Çocuklarım çevreye katkı sağlamaktan çok mutlu. Bu teklifi zaten bana kendileri yapmıştı. Biz temizlemekten şikayetçi değiliz, sadece memleketimizi böyle görmek üzüyor. O yüzden vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını istiyoruz” dedi.