Gurbetteki Yeniceliler iftarda bir araya geldi

Almanya'da yaşayan Karabüklü gurbetçiler, Yenice Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Almanya'da, Karabük - Yenice Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey köyleri Derneği Duisburg Diyanet İşleri Türk İslam Birliği ( DİTİB ) Merkez Camiinde gerçekleştirilen geleneksel iftar programında bir araya geldiler. Yoğun katılım olduğu programa, köylülerin yanı sıra Almanya Karabük Yenice Derneği Kurucular Kurulu Başkanı Dursun Döngel, gazeteci Mustafa Tığlı, iş adamları Rasim Saka ve İrfan Rençber'de katıldı.

Dernek Başkan Hüseyin Kurt iftar programına gösterilen ilgi ve alakadan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, herkese teşekkür etti.

Kurt: '' Dernek binası satın alınması için çalışma başlattık ''

Başkan Kurt, '' Gurbette Ramazan bir başka, iftarlar birlik içinde yaşandığında daha güzel ve coşkulu oluyor. Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey köyleri mensubu dernek yönetimi olarak, gelenek haline gelen Ramazan iftar buluşmalarımız, kardeşliğimize , akrabalığımıza, hemşehriliğimize en önemlisi dostane birlik ve beraberliğimize çok büyük katkı sunuyor. Burada çoluk çocuk 7 ‘den 70'e öyle kuvvetli kenetlenme görüyorum ki, evelallah geleceğimiz çok aydınlık olacak. Üç şey bizim için çok önemli. Dilimiz, dinimiz ve vatan kültürümüz. Bunun için derneğimizin faaliyetlerini daha etkin hale geleceği bir dernek binası satın alınması için çalışma başlattık. İnşallah bunu güzel bir şekilde sonuçlandırıp, derneğimize bir bina kazandıracağız. Dernek yönetimimiz adına, hepinize hayırlı huzurlu sağlıklı Ramazan geçirmenizi diliyor ve başka nice güzel günlerde ailece buluşmalar temenni ediyorum '' dedi.