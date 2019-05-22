Gurbetteki Yeniceliler iftarda bir araya geldi

Merkezi Almanya'nın Gladbeck şehrinde bulunan Karabük-Yeniceliler Derneği, hemşehrilerini geleneksel iftar yemeğinde buluşturdu.

Yoğun katılımın olduğu iftar yemeğinde konuşan İcra Kurulu Başkanı Cevdet Koymalı, Ramazan ayında, kendi dernek binalarında ilk defa iftar programı düzenlemekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, tüm faaliyetlerin artık derneğe ait binada yapılacağını belirtti.

Koymalı: '' İlk kez dernek binasında iftar programı düzenlendi ''

Başkan Koymalı, "Derneğimiz kuruluşundan bugüne, ciddi çalışmalar gerçekleştirmiştir. Gladbeck şehrinde mülkiyetini satın aldığımız dernek binamızda hemşehrilerimizin etkinliklerini rahat bir şekilde gerçekleştirmesine olanak sağlıyoruz. İftar programının dışında 15 - 16 Haziran tarihinde Göktepe Yayla Şenliği düzenleyeceğiz. Ramazan Bayramlaşması ve ardından, Kurban Bayramı programımız olacak. Hemşehrilerimiz, bugün yoğun bir şekilde iftar programına katıldılar. Derneğe ait binamızda, inşaat çalışması başlattık. Yakın bir zamanda, geniş bir alanda hizmet vermeye başlayacağız. Herkese teşekkür ediyorum. Düzenleyeceğimiz yayla şenliğiyle kültürümüzü burada yaşatmaya gayret gösteriyoruz. İftar yemeği programları ile de hemşehrilerimizi bir araya getiriyoruz. Bu güzel ayda hemşehrilerimizle bir araya gelmek bize mutluluk veriyor '' dedi.

Buyurman: '' Karabüklüler, birlik olmalı ''

İftar programına katılan derneğin kurucular kurulu başkanı Dursun Döngel, Karabük - Yeniceliler Derneği'nin büyük bir dayanışma örneği sergilediğini ifade ederek, herkese teşekkür etti. Karabüklü iş adamı ve aynı zamanda Avrupalı Türk Girişimciler Birliği ( ATGB ) Genel Başkanı Orhan Buyurman ise Karabüklülerin her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olduklarına vurgu yaparak, ATGB olarak da derneğin faaliyetlerini desteklediklerini söyledi.