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Gürel'den şehit ailesi ve dezavantajlı aileye ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eflani ilçesinde şehit ailesi ve devletin desteğine ihtiyacı olan bir aileyi evlerinde ziyaret etti.


İlk olarak devletin desteğine ihtiyaç duyan bir aileyi ziyaret eden Vali Gürel, aile ile bir süre sohbet ederek istek ve sorunlarını dinledi. Amaçlarının devletin vatandaşın yanında olduğunu hissettirmek olduğunu ifade eden Vali Gürel, Eflani Kaymakam Vekili Burak Öz'e Vakıf Müdürlüğü vasıtasıyla ailenin ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi.


1977 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde vatani görevini yaparken şehit olan Alişen Korkut'un abisi Yılmaz Korkut'u da ziyaret eden Vali Gürel, şehidin yeğenine çeşitli hediyeler vererek aile ile bir süre sohbet etti.


Şehit Alişen Korkut ve tüm şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve duanın ardından Vali Fuat Gürel'e, Eflani Kaymakam Vekili Burak Öz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ile İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı eşlik etti.

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