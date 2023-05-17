Güven, hemşirelerin önemine dikkat çekti

Öğretim Üyesi Durdane Yılmaz Güven, Hemşireler Haftası dolasıyla kutlama mesajı yayımladı.

Güven, mesajında son yıllarda küresel ve ulusal düzeyde yaşanılan afetlerde her şartta en önce ve kati sürdürülmesi gereken hizmetlerin başında sağlık hizmetleri geldiğini ve sağlık hizmetlerinin yüzde 80'nin uygulayıcısının da hemşireler olduğunu belirtti.

“Halkın hak ettiği sağlık bakımını alabilmesinin garantisi hemşirelerdir” diyen Güven, “Adil ve insan merkezli bakıma erişmenin ve sürdürmenin garantisi hemşirelerdir. Küresel sağlık sorunlarının üstesinden gelmede, küresel sağlığa erişme ve geliştirmede kilit sağlık çalışanları hemşirelerdir. Daha sağlıklı toplumlar, gelişen ekonomi ve güçlü uluslar için kilit sağlık çalışanları hemşirelerdir. Ancak halen hemşireler görünmez ve tükenmez bir kaynak olarak görülmeye devam etmektedir. Pandeminin etkilerinin devam ettiği, deprem felaketinin açtığı yaraların acısını ilk günkü gibi hissettiğimiz bu günlerde hemşireler, olumsuz çalışma şartları, aşırı iş yükü, ekonomik zorluklar, baskı, mobbing, şiddet gibi pek çok olumsuzlukla mücadele etmeye devam etmekte, tükenmekte, emekli olmakta, göç etmektedir. Peki neden? Çünkü hemşirelerin refahını sağlayamıyoruz, bireysel sağlıklarını koruyamıyoruz, meslekte tutamıyoruz, ülkede tutamıyoruz. Ülkemizde hemşirelik mesleği tehdit altındadır, dolayısıyla sağlık hizmetlerinin niteliği ve geleceği tehdit altındadır. Geleceğimiz tehdit altındadır” ifadelerini kullandı.

2023 yılında dünyadaki hemşire açığının 30 milyonu bulduğunu aktaran Güven, “Küresel bir kriz olarak da ifade edilen hemşire işgücündeki açık, hemşire göçünün söz konusu olduğu bizim gibi ülkelerde çok daha büyük bir sorundur. Ülke olarak hemşirelik mesleğine yatırım yapmamız, bir başka ifadeyle sağlık hizmetlerine yatırım yapmamız, geleceğimize yatırım yapmamız gerekmektedir. Çünkü sağlık ve sağlık hizmetleri bir maliyet olarak değil, bir yatırım olarak kabul edilmeli ve önemsenmelidir” dedi.