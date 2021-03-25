Hadrianapolis'te arkeolog istihdam edildi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan Hadrianapolis Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmaları için uzman arkeolog ve restoratör istihdam edildi.

İstihadam edilen uzman arkeolog ve restoratörlerden oluşan kazı ekibi, Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş ile birlikte Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Ekipler tanışarak sohbet eden Vali Gürel, "Hadrianapolis ilimiz turizmi açısından oldukça önemli, burayı bir ören yeri haline getirmeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz dönemde kazı süresini 12 aya çıkartarak bu konuda önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. En son uzman arkeolog ve restoratörlerden oluşan sizlerin ataması da gerçekleşti, artık sürekli kazı alanında görev yapacaksınız. Hadrianapolis'te bulunan her bulgu ilimiz bölgemiz ve ülkemiz açısından oldukça önemli. Sizlere yeni görevlerinizin hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.