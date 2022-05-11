İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hafif ticari aracın çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti.


Kaza, dün Safranbolu Esentepee Mahallesi İncekaya Caddesinde meydana gelmişti. Y.B.G idaresindeki 78 AAD 458 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan Nejla Dursun'a (54) çarptı. Yola savrulan Dursun ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Olay yerinden kaçan sürücü daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. İfadesi alınan sürücü işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.