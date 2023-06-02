Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. S.K. idaresindeki 78 ABD 045 plakalı hafif ticari araç, yaya yolundan yolun karşısına geçmeye çalışan N.İ.'ye çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı N.İ. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.