Hafriyat boşaltan kamyon devrildi: 1 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafriyat boşaltan kamyon damperi kaldırdığı sırada devrildi. Kazada sıkışan sürücü arkadaşlarının yardımıyla kamyondan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bostanbükü Köyü Adalar Mahallesi'ndeki hafriyat döküm sahasında meydana geldi. Ayhan Akçalan idaresindeki 78 AD 261 plakalı kamyonuyla hafriyat döküm sahasına geldi. Sürücünün hafriyatı dökmek için damperi kaldırdığı sırada yükün bir tarafta birikmesi üzerine kamyon devrildi.

Kazayı gören sürücünün arkadaşları, araçta sıkışan Akçalan'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, devrilen kamyon vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.