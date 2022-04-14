Haftalık değerlendirme toplantısı yapıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, toplantıda alınan kararların hassasiyetle takip edilmesi, okullarda uygulamaların yerinde incelenmesi ve çalışmaların rapor haline getirilmesi noktasında yöneticilere talimatlar veren Akbaş, toplantı hakkında genel değerlendirmelerde bulundu. Son zamanlarda kent genelinde ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel ve sportif yarışmalarda şampiyonlukların ve yüksek derecelerin geldiğini belirten Akbaş, öğrencilerin çok yönlü gelişmesi noktasında çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Ramazan ayında pansiyonda kalan öğrenciler ile birlikte iftar yaptıklarını kaydeden Akbaş, öğrenciler ile keyifli sohbet ortamlarının oluşturulduğunu, onların talep ve sorunlarının dinlediğini aktararak, pansiyonlarda her şeyin yolunda gittiğini görmekten mutluluk duyduğunu, iftar programları ve pansiyon ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

Bakanlığımızın temel eğitimde 10 bin okul ve çevre dostu bin okul gibi üst politika projelerinin kentte gerçekleştirmede istikrarlı bir şekilde devam edildiğinin altını çizen Akbaş, projeler bünyesinde okul idarecileri ve öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirildiğini söyledi.