İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Haftanın ilk gününde vatandaşlar 'Evde Kal' çağrısını unuttu

Karabük’te haftanın ilk gününde yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınına rağmen cadde ve sokaklarda yoğun insan hareketliliği yaşanıyor.

Karabük'te haftanın ilk gününde yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınına rağmen cadde ve sokaklarda yoğun insan hareketliliği yaşanıyor.


Hafta sonu korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen 'Evde Kal' çağrılarına kayıtsız kalmayan Karabüklü vatandaşlar haftanın ilk gününde cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Banka önlerinde uzun kuyrukların oluşmasının yanı sıra Kemal Güneş Caddesi'ndeki insan hareketliliğinin yoğun olması virüs tehlikesini arttırırken, polis ekipleri ve bekçiler ‘sosyal mesafe' kuralını hatırlatarak, gerekli uyarıları yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.