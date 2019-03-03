Halk eğitim merkezindeki üniversiteye hazırlık kurslarına yoğun ilgi

Karabük Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları bünyesinde açılan ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları yoğun ilgi görüyor.
Karabük Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Destekleme ve Yetiştirme Kursları bünyesinde açılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) yönelik açılan kurslara öğrenciler yoğun katılım gösteriyor. 2015-2016 eğitim öğretim yılından bu zamana kadar 5 yıldır açılan kurslarda bine‘ e yakın öğrenci kurslardan faydalandı. Lise mezunu öğrencilerinin de katılabildiği kurslarda deneme amaçlı yapılan sınavların (TYT-AYT) bu yıl 14'üncüsü yapıldı. Ayrıca sınavlara kayıtlı olmayan lise mezunu öğrencilerde alınıyor.