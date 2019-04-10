Halk günü toplantısı Vali Gürel başkanlığında yapıldı

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen “Halk Günü” toplantısına Vali Yardımcısı Barboros Baran, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz, İşkur İl Müdür Vekili Mustafa Çalış ve Valilik Açık Kapı Birim Sorumlusu Ayşe Harmanbaşı katıldı.

Vatandaşlarla özel olarak tek tek görüşen Vali Gürel, kendisine iletilen şikâyet, sorun, iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.