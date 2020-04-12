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Halk pazarlarında Covid-19 tedbirleri devam ediyor

Karabük’te, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarlarında ateş ölçme ve sosyal mesafe uygulamaları devam ediyor.

Karabük'te, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarlarında ateş ölçme ve sosyal mesafe uygulamaları devam ediyor.


Covid-19 tedbirleri kapsamında 5000 Evler Mahallesi'nde kurulan halk pazarında bariyerlerle önlem alındı. Pazara girişte özel güvenlik görevlileri görevlendirilirken, vatandaşlar maskesiz ve ateşleri ölçülmeden içeri alınmıyor. Maskesi olmayan vatandaşlara da maske verilirken, sosyal mesafe kurallarına da dikkat ediliyor.


Alınan tedbirler kapsamında vatandaşların ürünleri seçme dönemi sona ererken, ürünler pazarcı esnafı tarafından vatandaşlara veriliyor.

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