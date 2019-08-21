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Halk toplantıları Vali Gürel başkanlığından sürüyor

Karabük Valiliği tarafından başlatılan Halk Günü Toplantıları Vali Fuat Gürel Başkanlığında devam ediyor.


Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen “Halk Günü” toplantısına Vali Yardımcısı Barboros Baran, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İş-Kur İl Müdürü Coşkun Güven, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sorumlusu ile Açık Kapı Birim Sorumlusu katıldı. Toplantıda vatandaşlar istek, şikâyet ve önerilerini dile getirdi.


Vatandaşlarla özel olarak tek tek görüşen Vali Gürel, kendisine iletilen şikâyet, sorun, iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.

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