İhlas Haber Ajansı

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Hapis cezası bulunan FETÖ şüphelisi yakalandı

Karabük’te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçlarından hakkında 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Karabük'te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçlarından hakkında 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçlarından hakkında hapis cezası bulunan H.İ.K.(28) isimli şüpheliyi takip ve denetimler sonucu yakaladı.


Eskipazar ilçesinde yakalanan ve 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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