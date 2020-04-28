İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı

Karabük’ün Eflani ilçesinde ilkokul öğrencisi Zeynep Gül Gelik, harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde ilkokul öğrencisi Zeynep Gül Gelik, harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.


Eflani Kaymakamı Burak Öz tarafından yapılan ziyaretler esnasında Eflani Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Gül Gelik biriktirdiği harçlıklarını korona virüs Covid-19) ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak üzere Kaymakam Öz'e teslim etti.


Kaymakam Öz, duyarlılığından dolayı Gelik'e teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.