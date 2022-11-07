Hatalı sollama yaparken önündeki araca çarpıp tarlaya uçtu

Karabük'ünün Yenice ilçesinde hatalı sollama yapan otomobil, hafif ticari araca çarparak tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yenice-Zonguldak karayolu Cengiz Topel Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Ç. (46) idaresindeki 34 YTU 92 plakalı otomobil, hatalı sollama yaptığı sırada aynı istikamette seyreden Atilla Soylu (42) idaresindeki 67 DZ 373 plakalı hafif ticari araca çarpıp tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan Sabahat Akar (72) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.