Hava sıcakları artınca kayak merkezinde karlar eridi

Karabük'te hava sıcaklığını mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle Keltepe Kayak Merkezi'nde karlar eridi.

Karabük'te bir yıl önce hizmete alınan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi' geçtiğimiz hafta yağan ve 1 metreyi aşan kar yağışı sonrası kapılarını kış turizme açmıştı. Son günlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde 15 dereye kadar yükselmesi sonrası eridi. Adeta pistlerde karın kalmadığı kayak merkezine çocukları ile çıkan aileler ise pist dışında buldukları karda çocuklarını kızaklara bindirerek eğlendirmeye çalıştı.

Her şeye rağmen buldukları karda kızakla kayarak eğlenmeye çalışan çocuklar da yasaklardan dolayı hafta sonu gelemediklerini, hafta içi geldiklerinde ise karların hava sıcaklığından dolayı erimesiyle karın tadını çıkaramadıklarından yakındı.

İzmir'den arkadaşlarına ziyarete gelen Onur Doğan, “Keyifli bir tatil ama biraz daha kar olmasını bekliyorduk. Hafta sonu çok güzel kar vardı ancak kısıtlamadan dolayı çıkamadığımızdan gelememiştik. Bu rağmen çocuklar keyfini çıkarmaya çalışıyor. Keltepe cidden çok güzel ve keyifli bir yer ve insan nefes aldığını hissediyor” dedi.

Samsun'dan aile ziyaretine gelen Orhan Çelik isimli vatandaş ise, “Beklediğimiz karı bulamadık ama çocuklarımızla eğleniyoruz. Yükseklik yeterli seviyede olmasına rağmen küresel ısınması etkiliyor” diye konuştu.

Öte yandan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri kayak merkezinde yürüyüş yapan vatandaşların kaybolma ihtimalleri kapsamında hazır halde bekletiliyor.