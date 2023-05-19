HAVELSAN, KBÜ ile ortak proje çalışmaları yapacak

Dr. Refik Polat, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar'ı makamında ağırladı.

Dr. Refik Polat, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar'ı makamında misafir etti. Ziyarete, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Karabük Üniversitesi Genel Sekreteri Lütfü Köm, HAVELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Aksöz, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özkan ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri İş Geliştirme Direktörü Dr. Arif Furkan Mendi eşlik etti.

Ziyarette ortak proje çalışmaları, öğrenci stajları, yüksek lisans ve doktora çalışmaları gibi konular ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından hediye takdimi ile son buldu.