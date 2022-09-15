Karabük'ün Ovacık ilçesinde iş makinesiyle yürütülen içme suyu çalışmalarında kopan kaya parçasının çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden muhtar son yolculuğuna uğurlandı.

İlçeye bağlı Boyalı Köyü'nde dün akşam meydana gelen olayda Köy muhtarı Yalçın Vatan (45), su getirilmesi için iş makinesiyle yürütülen çalışmaları takip ettiği sırada yuvarlanan kaya parçasının çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. İhbar üzerine 112 ambulansı ile olay yerinden alınarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan köy muhtarı burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonucu hayatını kaybeden muhtar Yalçın Vatan için Boyalı camiinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Düzenlenen törene Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ile köylüler katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından muhtar Vatan, gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.